Malo, schianto nella notte: tre feriti gravi

Ancora tutte da chiarire le cause del frontale che questa notte ha coinvolto due autovetture. Lo schianto è avvenuto verso le 2:45 a Malo lungo la provinciale, all'altezza della variante dove è presente il cantiere della Pedemontana.

L'incidente ha coinvolto una Renault e una Bmw e nello scontro sono rimasti feriti due ragazzi e una ragazza. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra per mettere in sicurezza l'area dello scontro. Sul posto anche i carabinieri e il Suem che ha portato i tre giovani all'ospedale di Santorso in codice giallo.