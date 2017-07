Malo, incidente mortale dopo lo schianto in rotatoria

Drammatico incidente a Malo in via Mezzana verso le 15:15 di mercoledì pomeriggio. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare dalle lamiere della macchina una persona incastrata. Ma per la persona non c'era più nulla da fare. Secondo le prime informazioni l'automobile sarebbe uscita dalla rotatoria. Ancora sul posto pompieri, ambulanza e forze dell'ordine.