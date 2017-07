Malo, incidente mortale dopo lo schianto in rotatoria

Un improvviso malore è probabilmente la causa del drammatico incidente successo a Malo in via Mezzana verso le 15:15 di mercoledì pomeriggio. Giovanni Castello, classe '55 ha perso la vita uscendo di strada con la sua utilitaria sulla Provinciale 46, in prossimità della rotatoria "Quattro strade".

I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare l'uomo rimasto incastrato tra le lamiere della macchina . Ma per lui non c'era più niente da fare. Secondo le prime informazioni l'automobi è uscita improvvisamente dalla rotatoria e si è fermata in mezzo al prato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vicenza, il Suem e la polizia locale di Malo.