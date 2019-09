Violento scontro auto-camion sulla Sp 26: muore una 52enne vicentina

Drammatico incidente all'ora di pranzo di martedì lungo la Sp26. A Grantortino di Gazzo, nel Padovano, una Seat Altea e un camion dei traslochi, condotto da un 37enne di Vicenza, per cause in corso di accertamento, hanno impattato all'altezza di via Andrea Doria. Ad avere la peggio Maddalena Sartori, 52enne di Camisano Vicentino.

Sul posto sono interventui i pompieri accorsi da Vicenza, che hanno messo in sicurezza i mezzi. Il personale del Suem 118 arrivati con un’ambulanza e l’elisoccorso, hanno a lungo provato a rianimare la donna, purtroppo il medico ha dovuto dichiararne il decesso.

La Polizia locale di Gazzo e del distretto polizia locale Pd1 A di Cittedella ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.