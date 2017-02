Lusiana, auto esce di strada e si rovescia nel bosco: quattro feriti

Intorno alle 16.30 di domenica, un'auto è uscita di strada e si è rovesciata in mezzo al bosco, nel comune di Lusiana. L'autista, mentre percorreva la strada in discesa dal rifugio Valformica Larici, ha perso il controllo finendo fuori strada su un fianco.

Le due coppie di veneziani che erano in auto sono riusciti autonomamente a venire fuori. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'auto, mentre i feriti sono stati assistiti dal 118 e portati in ospedale. Sul posto anche i carabinieri.