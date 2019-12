Tragedia lungo la A1, camionista muore schiacciato dal suo bisonte

Solo pochi mesi fa si era raccontato al nostro giornale. Con l'entusiasmo di un ragazzino aveva descritto la sua ultima avventura in Iran con la compagna Emanuela Marsan, sua inseparabile "zavorrina" in sella alla loro Gs 1200. Mercoledì pomeriggio però, il suo sorriso si è spento. Luciano Zacchia, 50enne, originario di Camazzole di Carmignao di Brenta (Padova) ma residente a Marostica, presidente del Consorzio Trasporti Montegrappa di Cartigliano, è rimasto vittima di un terribile incidente.

Secondo quanto si è appreso, l'uomo si trovava nell'area di sosta "Mascherone est" dell'autostrada A1, nel comune di Fiano Romano, un posto poco frentato, quando per cause in corso di accertamento, l'uomo è rimasto schiacciato dalla motrice del suo camion.

Zacchia si trovava alle porte di Roma per una consegna. Alle 16.30 si era fermato poi, i colleghi non hanno più avuto sue notizie. Controllando con il gps hanno notato che il camion era fermo da un po'. Al cellulare non risposndeva e un camionista, che si trovava nelle vicinanze è andato a controllare e, arrivato sul posto, ha visto il corpo del 50enne riverso a terra, schiacchiato dal suo bisonte. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale che sta ora cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.