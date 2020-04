Ciclista sbalzato a terra da un’auto: 39enne finisce in ospedale

Martedì, intorno alle 12.30, gli operatori del Corpo Intercomunale di Polizia locale di Lonigo sono intervenuti in via Risaie, in prossimità col confine veronese (Comune di Zimella) per un incidente tra un'auto e un ciclista.

Per cause in corso di accertamento, una Nissan Micra condotta da un 42enne residente a Lonigo, proveniente da Zimella con direzione Bagnolo, è entrato in collisione con una bici condotta da S.N., 49enne senegalese, regolare, domiciliato in zona, che percorreva via Risaie con la medesima direzione dell'autovettura.

A seguito dell'urto il ciclista è stato sbalzato a diversi metri dall'urto, riportando lesioni gravi. Per il soccorso del ciclista sono intervenuti i sanitari del Suem 118, poi l'elisoccorso di Verona Emergenza, che ha trasportato il ferito all'ospedale di Verona Borgo Trento.

La strada è stata chiusa al traffico per circa un'ora per l'effettuazione dei rilievi del caso. Sono tuttora in corso le valutazioni in merito le motivazioni degli spostamenti di entram