Perde il controllo dell'auto, finisce nella scarpata e si ribalta: conducente miracolato

Venerdì mattina, intorno alle 9.30, i Vigili del fuoco di Lonigo sono intervenuti in via Acque per la fuoriuscita autonoma di un'auto.

Un 45enne bergamasco, alla guida di una LanciaY, ha perso il controllo del mezzo ed è finito in una scarpata. Nella fuoriuscita, il mezzo si è ribaltato e l'uomo si è trovato incastrato nel veicolo. Fortunatamente è riuscito ad uscire autonomamente dal bagagliaio, riportando solo ferite superficiali.

I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo, carambolato per un paio di metri. All'origine dell'incidente, il manto stradale reso scivoloso dal ghiaccio.