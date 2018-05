Lonigo, sette feriti nel frontale: auto distrugge chiesetta di Sant'Antonio

È di sette feriti, fortunatamente nessuno in condizioni particolarmente gravi, il bilancio del frontale avvenuto ieri sera alle 19.30 a Lonigo, in via Trassegno, lungo la strada che conduce alla stazione ferroviaria. Per cause via di accertamento una Volvo S40, con a bordo tre persone, si è scontrata contro una Toyota Rav 4 con al volante il conducente e tre passeggeri. Una delle due vetture, a causa dell'impatto, è finita addosso allo storico tempietto dedicato a Sant'Antonio, causando danni importanti.

Tutti i feriti sono stati trasportati all'ospedale di Arzignano, con codici di lieve e media gravità, dalle ambulanze del Suem accorse sul posto da Lonigo e da Noventa. La strada è rimasta chiusa diverse ore per permettere la rimozione delle auto e delle macerie della storica chiesetta dove ogni maggio si recita il rosario.

La costruzione è stata transennata e risulta a rischio crollo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lonigo per stabilire la dinamica dell'incidente. Dalle prime ricostruzioni sembra che la Toyota sia uscita da una strada laterale andando a sbattere contro la Volvo che dalla stazione ferroviaria stava andando verso il centro del paese.