Lonigo, sbanda con l'auto e centra un furgone: giovane salvato dall'airbag

Perde il controllo dell'auto in curva e centra in pieno un furgone. L'incidente, avvenuto verso mezzogiorno di martedì in località Stamberga a Lonigo, non ha avuto gravi conseguenze per il giovane alla guida grazie all'esplosione dell'airbag.

Per cause in via di accertamento il conducente dell'Audi è andando a sbattere contro un Iveco che proveniva dal senso opposto. Illeso anche l'autista del furgone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale.