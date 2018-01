Lonigo: perde controllo dell'auto e sbatte contro un muro e un'auto a metano

La notte scorsa , poco prima delle ore 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Giovanni a Lonigo per soccorrere un automobilista, che dopo aver perso il controllo della vettura è andato a sbattere contro un muretto di un’abitazione e un’auto.

I pompieri del locale distaccamento hanno messo in sicurezza la BMW 325 dell’autista rimasto ferito preso in cura dal personale del 118 per essere portato in ospedale, e la Ford Fiesta a metano parcheggiata a bordo strada. Sul posto i carabinieri per i rilievi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.