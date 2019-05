Si schianta con l'auto contro una casa: grave una donna

A mezzogiorno di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fossalunga a Lonigo per la fuoriuscita autonoma di un’auto, finita nel fossato a bordo strada e contro il terrapieno dell’ingresso di un’abitazione: ferita la conducente.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto la ferita dal lunotto posteriore con la collaborazione del personale sanitario. La donna è stata stabilizzata dal personal del SUEM e trasferita in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.