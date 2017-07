Lonigo, frontale tra auto: due feriti

Poco dopo le ore 20 di ieri sera, i vigili del fuoco sono intervenuti per lo scontro tra due autovetture lungo strada Cologna a Lonigo: due i feriti.



pompieri di Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi mentre i due conducenti, usciti autonomamente dalle vetture, sono stati presi in cura dal personale del suem 118 per essere portati in ospedale ad Arzignano. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.