Lonigo, ciclista travolto da un'auto: muore un 48enne

Tragedia sulla strada in via Pontespin a Lonigo Verso le 19:30 una Opel Zafira con al volante una donna ha investito un ciclista 48enne del luogo provocandone la morte.

Le cause della disgrazia sono in corso di accertamento ma dalle prime informazioni sembra che la donna non abbia visto il ciclista durante una svolta, centrandolo e schiacciandolo sotto l'auto. I sanitari del Suem hanno provato a rianimare l'uomo ma per lui non c'era più niente da fare. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco che hanno alzato la vettura con dei cuscini sollevatori estraendo l’uomo.