Lonigo, l'auto si ribalta: grave un quarantenne

Terribile incidente a Lonigo poco dopo le ore 14.30 in via Madonna a Lonigo lungo la SP 17. Il conducente, un 40enne leoniceno ha perso il controllo della vettura per cause ancora sconosciute e l'auto si è ribaltata. I vigili del fuoco di Lonigo sono intervenuti a soccorrere l'uomo ferito e bloccato all'interno della Fiat Punto di cui era alla guida.

Per liberarlo dalle lamiere i pompieri hanno dovuto utilizzare martinetti, cesoie e divaricatori idraulici. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora. Sul posto è arrivata la polizia locale e gli operatori del Suem che, visto le condizioni gravi del quarantenne, lo hanno trasportato al San Bortolo dove è attualmente ricoverato con una diagnosi non ancora dichiarata ma che comprende un problema ortopedico.