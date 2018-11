Auto carambola nel fossato: grave un uomo

Nel primo pomeriggio di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Risaia in località Bagnolo di Lonigo per un’auto rovesciata in un fossato: ferito un uomo.

La squadra arrivata dal locale distaccamento ha collaborato con il personale del Suem 118 nel soccorrere l'uomo e trasportarlo sul piano stradale. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari per essere trasferito in ospedale in codice rosso. La polizia locale del posto ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazione di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate dopo circa un'ora.