Lonigo, 85enne investe 87enne sulle strisce: è grave

Un'87enne è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Arzignano dopo essere stata investita sulle strisce da un 85enne al volante di una Lancia Y. L'incidente è avvenuto alle 10.30 di mercoledì a Lonigo, lungo via Battisti. Oltre al Suem 118, sul posto per i rilievi si è recata una pattuglia della polizia locale, che ha ritirato la patente all'investitore.