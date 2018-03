Longare, auto si schianta sul muretto: muore un 59enne

Alle ore 17.30 di venerdiì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Settimo a Longare per un’auto uscita di strada per cause ancora da accertare finita in un fossato e contro lo spigolo di un muretto. Il conducente ha perso la vita nello schianto

L’uomo, un 59 enne straniero, residente nella stessa via è stato soccorso da altri automobilisti, che l’hanno estratto dall’auto. Nonostante i tentativi di rianimazione del personale medico del Suem 118 l’uomo è deceduto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’Opel Astra e il luogo. Sul posto la polizia locale per i rilievi.