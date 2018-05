Camisano, 24enne muore in incidente stradale

Scontro mortale a Pordenone, lungo la Pontebbana, alle 22.30 circa di martedì sera. La vittima dell’incidente è la 24enne Jessica Paganini, residente a Udine ma fino a qualche mese fa residente a Camisano, morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

La giovane viaggiava da sola alla guida di una Ford Fiesta, che si è scontrata con una Opel Astra, condotta da un 41enne residente nella città naoniana. A bordo anche tre giovani ragazzi - un 18enne e due 17enni -, che vivono tra il capoluogo della Destra Tagliamento e il suo hinterland. Il sinistro si è verificato al chilometro 83+200, all’altezza de “Il Tulipano”.

Le cause sono in corso di accertamento da parte della polstrada di Spilimbergo, intervenuta sul posto per i rilievi. Con le forze dell’ordine presenti anche i vigili del fuoco pordenonesi per la bonifica della sede stradale, due ambulanze e un’automedica per i soccorsi. “