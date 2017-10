Isola Vicentina, ubriaco e drogato si schianta contro una casa: in coma

E' stato estratto dall'auto in coma un giovane 24enne di origini rumene coinvolto in un incidente autonomo.



Secondo quanto riferito, il giovane stava viaggiando a bordo della sua Mini Cooper lungo via Cantarana, ad Isola VIcentina, quando, alle 3 della notte tra sabato e domenica, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro una casa al civico 6.

Il ragazzo non indossava la cintura ed è stato sbalzato nel sedile passeggero: ha riportato gravi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre al Suem 118, carabinieri e vigili del fuoco.



I primi esami per uso di alcool e droga hanno dato esito positivo. Il giovane è stato trasportato in Rianimazione al San Bortolo.