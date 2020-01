Auto esce di strada lungo la Sp46 del Pasubio

Mercoledì mattina, intorno alle 8, i Vigili del fuoco sono intervenuti ad Isola Vicentina per l'uscita autonoma di strada di un'auto.

Per cause in corso di accertamento, il conducente di un'utilitaria è uscito di strada mentre stava percorrendo la Sp46 del Pasubio. L'uomo ha riportato ferite lievi. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Schio.