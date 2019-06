Schianto tra una corriera e un suv: due donne ferite

Schianto semi frontale tra un Suv e una corriera di linea Svt. L'incidente è avvenuto in via Roma, intersezione via Pasini a Castelnuovo di Isola Vicentina alla ore 15.50 circa di venerdì. Il bilancio è di danni sia all'auto che al bus che all'auto e di due donne ferite, fortunatamente in maniera lieve.

Secondo una prima ricostruzione dal Suv fermo stava scendendo una passeggera quando è avvenuto l'impatto dalla corriera. Sono comunque in corso di accertamento le responsabilità di entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti. Sul posto la polizia locale Unione dei Comuni per i rilievi e il Suem 118 che ha prestato i soccorsi alle donne ferite.