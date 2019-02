Investita sulle strisce pedonali: gravissima 37enne

Gravissimo incidente lunedì mattina in piazza Marconi a Isola Vicentina. Verso le 7, in piena ora di punta, un'auto ha travolto una donna mentre stava attraversando sulle strisce pedonali all;altezza di una edicola- tabaccheria lungo la provinciale.

A causa del violente schianto una 37enne, che si stava recando al lavoro, è stata sbalzata a terra a diversi metri di distanza. Per le ferite ricevute la donna è stata portata immediatamente al pronto soccorso in codice rosso. Ancora non si conoscono le sue condizioni ma, dalle prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.