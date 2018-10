Schianto nella notte, auto esce di strada: gravissimo 39enne

Incidente nella notte sulla strada provinciale Capitellina a Isola Vicentina. Per cause ancora in corso di accertamento G.F., 39enne del luogo, verso le 1 di venerdì è uscito di strada colpendo prima un palo della luce e poi il guardrail.

A causa del violento schianto l'uomo ha riportato gravi ferite. Soccorso dai medici del Suem è stato trasportato al San Bortolo in codice rosso e attualmente si trova al reparto rianimazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Schio per i rilievi.