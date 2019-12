Investito sulle strisce: pedone in rianimazione

Grave incidente nel pomeriggio di sabato in via Bassano a Sarcedo. Secondo una prima ricostruzione, attorno alle 16:30 un pensionato è stato investito da una Fiat Punto mentre stava attraversando le strisce pedonali.

L'uomo, la cui identità non è ancora stata resa nota, era in tutta da ginnastica quando è avvenuto l'investimento da parte dell'auto proveniente da Breganze.

A causa del violentissimo impatto l'uomo è finito a terra dopo aver sfondato il parabrezza e aver fatto un volo di una decina di metri. La polizia locale ha chiuso il tratto di via dell'incidente (tra via Villa Capra e via Santa Maria) e alle 18 stava ancora eseguendo i rilievi. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem e un elicottero. Alla fine i medici hanno deciso il trasporto del ferito con l'ambulanza al San Bortolo, dove è ricoverato in rianimazione.

AGGIORNAMENTO ORE 19

M.C., uomo 38enne di Sarcedo, alla guida di autovettura Fiat Punto, stava percorrendo via Bassano del Grappa con direzione Thiene. Giunto all'altezza dell'attraversamento pedonale davanti al bar La Lanterna, per cause in corso di accertamento non riusciva ad evitare l'impatto con il pedone G.B., 83enne di Sarcedo, che stava attraversando la strada da via Villa Capra in direzione del bar stesso. L'investito veniva sbalzato qualche metro più avanti, nel lato opposto del senso di marcia, da dove, fortunatamente, non giungeva alcun veicolo. L'uomo veniva soccorso da ambulanza 118 e trasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza ove veniva ricoverato in prognosi riservata.

Il Magistrato di turno ha disposto il sequestro del veicolo.