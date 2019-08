Travolta da una moto sulle strisce: anziana in fin di vita

Gravissimo incidente nella mattinata di venerdì in via Giovanni XXIII a Malo. Una moto con al volante un 54enne maladense ha centrato in pieno una signora di 68 anni, sempre residente in paese. Il violento schianto ha sbalzato la donna a diversi metri di distanza.

L'anziana è stata soccorsa e portata in ospedale a Vicenza dove ha subito un intervento in neuro chirurgia e attualmente si trova in gravissime condizioni al reparto rianimazione. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, al vaglio dei carabinieri che suppongono si sia trattata di una distrazione, forse unita alla velocità troppo elevata della moto.

Il centaturo è caduto a terra ma ha riportato ferite di lieve entità. Sottoposto ai test, è risultato negativo sia all'alcol che agli stupefacenti.