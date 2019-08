Investita da un camion mentre attraversa la strada: gravissima anziana

Su quella strada non doveva esserci, in quanto è in vigore il divieto di transito ai camion. L'automezzo, con alla guida un 48enne di Sarcedo, si è invece immesso ugualmente in via Granezza a Thiene in direzione Stadio Miotto.

Verso le 11:15 di giovedì l'autista, fermo in colonna al semaforo all'altezza del civico 15, non si accorto che nel frattempo una signora, G.P., di anni 83, aveva iniziato l'attraversamento della strada davanti al suo mezzo.La donna è finita sotto al mezzo che, con la ruota anteriore sinistra, le ha arrotato il braccio sinistro. Il conducente dell'autocarro si è accorto immediatamente dell'investimento, fermando la marcia e chiamando i soccorsi.

Giunta sul posto l'ambulanza medica 118, viste le condizioni della ferita, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso di Padova, che è atterrato nel vicino stadio Miotto, per poi trasportare la donna al Reparto Rianimazione dell'Ospedale di Vicenza. L'anziana rischia l'amputazione del braccio sinisto.

La strada è stata chiusa al traffico fino alle ore 13:00 dalla Polizia Locale intervenuta per i rilievi del sinistro. L'autocarro è stato sanzionato per violazione del divieto di transito in via Granezza, così come altri n. 7 autocarri transitati in precedenza.