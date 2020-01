Investita da un'auto mentre attraversa sulle strisce: 43enne finisce in ospedale

Nel pomeriggio di martedì, intorno alle 15, un 66enne di Sarcedo alla guida di una Fiat Punto, stava percorrendo via Valposina, in direzione Ospedale Boldrini quando, giunto all'altezza dell'attraversamento pedonale, per cause in corso di accertamento, investiva H.B., donna 43enne residente a Thiene.

A seguito dell'urto, la donna ha battuta la testa sull'asfalto e dopo essere stata soccorsa dai sanitari del Suem 118 è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Santorso, in codice rosso ma non versa in pericolo di vita.

Rilievi e regolazione traffico a cura della Polizia locale nordest vicentino, che dovrà accertare l'esatta dinamica dei fatti.

Per l'abitato di Thiene si tratta del secondo investimento pedone in due giorni dopo la 12enne travolta sulle strisce in via del Terziario nella mattinata di lunedì.