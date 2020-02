Investita da un'auto mentre attraversa la strada: 49enne in Rianimazione

Nel tardo pomeriggio di giovedì, intorno alle 17, una 55enne residente nel thienese, alla guida di autovettura FIAT 500, stava percorrendo via Marconi con direzione di marcia verso la stazione FS quando, all'altezza del civico 83, poco dopo l'attraversamento pedonale, per cause in corso di accertamento ha investito F.G., donna 49enne di origini rumene ma residente nel thienese, che stava attraversando la sede stradale da destra verso sinistra rispetto all'auto. +

A seguito dell'incidente, la 49enne ha riportato lesioni personali a seguito delle quali veniva trasportata da ambulanza del 118 all'Ospedale di Vicenza, ove veniva ricoverata - in prognosi riservata - presso il reparto di rianimazione.

La Polizia locale ha in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica del sinistro in riferimento all'impegno dell'attraversamento della carreggiata da parte del pedone. Da informazioni ricevute nel corso della giornata di venerdì, dal personale della rianimazione, le condizioni sono stazionarie ma la situazione evolve in maniera positiva.

Per i rilievi del sinistro e per la gestire la viabilità del traffico che, vista l'ora ha subito notevoli rallentamenti, sono intervenute 3 pattuglie del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino.