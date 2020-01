Investita da un'auto mentre attraversa la strada: 12enne finisce in ospedale

Lunedì, poco dopo le 7, un 31enne di Marano Vicentino, alla guida di autovettura Ford Fiesta, stava percorrendo via Del Lavoro di Thiene con direzione di marcia verso via Del Terziario.

Giunto all'altezza del civico 33, nei pressi dell'intersezione con via Nogarette, per cause in corso di accertamento ha investito S.Z., ragazza 12enne di Thiene, che stava attraversando la sede stradale da sinistra verso destra rispetto all'auto utilizzando l'attraversamento pedonale.

A seguito dell'investimento, la 12enne è stata trasportata da ambulanza 118 all'ospedale di Santorso, dove è stata sottoposta ad accertamenti medici per verifica di eventuali lesioni subite. La Polizia locale ha in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica del sinistro in riferimento all'impegno dell'attraversamento pedonale da parte de pedone ed in relazione alla manovra dell'autovettura.

Visto l'orario in cui si è verificato il sinistro il traffico in zona ha subito inevitabili rallentamenti. Rilievi e regolazione del traffico a cura della Polizia locale Nordest Vicentino.