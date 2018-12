Investe due ragazzi e fugge: nei guai un 21enne

Ha investito due ragazzi con la sua Vokswagen Golf, si è fermato, ha fatto scendere i due amici a bordo e poi, forse in preda al panico, si è allontanto. Protagonista dell'episodio accaduto nella notte tra venerdì e sabato un 21 enne bassanese.

L'incidente, avvenuto alle 4:30 nei pressi dell'Ossario di Bassano, ha fatto finire in ospedale- fortunamtamente non con ferite gravi - due ragazzi che stavano passeggiando sul marciapiede improvvisamente occupato dala Golf con alla guida il giovane conducente. Gli amici del 21enne, una volta scesi dall'auto, hanno chiamato il 118 e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che poco dopo hanno rintracciato il conducente al quale è stata ritirata la patente. Ora rischia la denuncia per ommissione di soccorso.