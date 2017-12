Incidenti sulle strade: un'auto nel fosso e una contro un platano

Notte di super lavoro per vigili del fuoco, Suem 118 e forze dell'ordine per due incidenti sulle strade vicentine, per fortuna senza gravi conseguenze.

Il primo è avvenuto a Nanto, dove un automobilista, alle 4, segnalava un mezzo cappottato in un fosso. La scena faceva temere il peggio ma quando i pompieri e i sanitari sono arrivati sul posto del conducente non c'era nessuna traccia. Sul fatto stanno indagando le forze dell'ordine.

Erano passate meno di due ore, quando gli operatori sono stati chiamati per un'auto che era uscita di strada in modo autonomo in viale della Scienza, tra Vicenza ed Altavilla, ed aveva finito la sua corsa contro un platano. Nessuna grave conseguenza per i due occupanti della vettura.