Mattinata di incidenti nel Bassanese: due persone ferite

Due incidenti stradali sotto alla pioggia nella mattinata di venerdì nel bassanese. Alle ore 8 una Fiat Panda si è scontrata frontalmente con una Brava. Ad avere la peggio il conducente della Panda, UN bassanese di 65 anni, che è stato portato in ospedale dagli operatori del Suem. L'incidente è avvenuto in via degli Alpini a Tezze sul Brenta e sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per liberare il conducente dall'abitacolo.

Il secondo schianto è avvenuto verso le 10:30 all'uscita della superstrada Bassano-Rosà, nel territorio comunale di Rosà e ha visto coinvolti un Ducato Daily e una Opel Agila. Ad avere la peggio la conducente della vettura, una signora di 70 anni che è stata fatta uscire dall'abitacolo dai pompieri di Bassano e portata al pronto soccorso in codice giallo dal 118.