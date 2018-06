Due incidenti in pochi minuti: centauri feriti e circolazione in tilt

Traffico intenso sulle strade in questo ponte del II Giungo, anche in orari non da bollino nero. In due distini incidenti, uno a Vicenza Est, l'altro lungo la Marosticana, a Dueville, sono rimasti feriti altrettanti centauri, uno in modo serio.

La prima ambulanza del Suem 118 è uscita alle 14.30, e ha trasportato un motociclista finito fuori strada, pare in modo autonomo, da Dueville al San Bassiano, con un codice giallo.

Solo dopo 10 minuti, è partito un mezzo di soccorso dal San Bortolo per un indente tra un auto e una moto tra Vicenza Est e il centro commerciale Le Piramidi. Fortunatamente, in questo caso, il centauro non ha riportato lesioni, se non qualche escoriazione.

In entrambi i casi la circolazione ha subito forti rallentamenti.