Notte di incidenti: due persone gravi in ospedale

AGGIORNAMENTO

Sembra che le condizioni del ciclista travolto da un'auto a Bolzano Vicentino siano migliorate. L'uomo, travolto da un'auto mentre stava tornando dal lavoro, è uscito dal reparto rianimazione. Ancora al vaglio delle forze dell'ordine le cause dell'incidente.

Due incidenti in provincia nella notte tra martedì e mercoledì hanno visto impegnati i medici del pronto soccorso del San Bortolo. Il primo è avvenuto verso le 21: 30 della sera di martedì a Bolzano Vicentino in via Chiodo dove un ciclista sui 50 anni è stato investito da un automobilista e ricoverato al reparto rianimazione del San Bortolo con politraumatismi

L'altro incidente in via Bonioli a Lonigo. Verso le 2:15 al nosocomio del capoluogo è arrivato un uomo rimasto gravemente ferito dopo lo schianto tra due auto e portato da un'auto privata al pronto soccorso. L'infortunato è stato soccorso in codice rosso.