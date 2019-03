Investito in bici sulle strisce: grave 85enne

Grave incidente che ha visto come vittima un'anziano in sella a una bici.

Erano le 13 e 45 quando F.D., 22enne di Caldogno, alla guida di Ford Fiesta stava percorrendo via Roma con direzione Thiene.

Giunto all'altezza dell'attraversamento pedonale di fronte allo stabilimento industriale TELWIN, per cause in corso di accertamento, investiva in prossimità delle strisce P.B., uomo 85enne da Villaverla, in sella alla sua bici.