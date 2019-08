Incidente sulla Valdastico: tre persone ferite

Traffico regolare sulle autostrade che attraversano il vicentino. Qualche problema nella mattinata di mercoledì per un incidente che ha visto coinvolte due vetture. Lo schianto è avvenuto alle 20:40 tra i caselli di Dueville e Thiene in direzione Piovene Rocchette.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del Suem per soccorrere tre persone rimaste ferite, fortunatamente non in maniera preoccupante.