Incidente lungo la Valdastico, esce di strada e si schianta contro il guardrail

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail. L'incidente è avvenuto poco dopo le 15:00 di domenica lungo l’autostrada A31, tra i caselli di Vicenza Nord e Dueville in direzione Piovene.

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la vettura, un Audi, ed estrarre il conducente rimasto bloccato al posto guida.

L’uomo è stato stabilizzato dai sanitari del SUEM e trasferito in ambulanza in ospedale in codice giallo. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.