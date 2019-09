Schianto fra tre auto e un furgone: quattro feriti

È di quattro feriti, uno dei quali portato al pronto soccorso in codice giallo, il bilancio dell'incidente avvenuto alle 8 di martedì lungo la SP 50 in via Martiri della Liberta a Santorso. Coinvolte tre auto e un furgone, divelto anche un contatore del gas.

I pompieri arrivati da Schio hanno messo in sicurezza i mezzi e tamponato la fuga di gas, mentre il conducente di una vecchia Fiat cinquecento, l’autista di una Volkswaghen Golf e le due persone a bordo del furgone erano già assistiti dal personale del suem 118 per essere portati in ospedale.

Illeso l’autista della Rover Freelander. Sul posto anche i tecnici del gas per il ripristino della conduttura del metano. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.