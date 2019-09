Schianto tra auto, tre feriti: uno gravissimo

Alle 17.30 circa di lunedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Settimo a Longare per un incidente stradale tra tre auto, di cui una finita in un fossato: tre i feriti. Il primo intervento di soccorso è stato prestato da un vigile del fuoco di passaggio libero dal servizio, che ha anche dato l’allarme.

I pompieri accorsi da Vicenza hanno dovuto lavorare con divaricatori, cesoie e martinetti idraulici per liberare la coppia, rimasta intrappolata nell’auto finita nel fossato. I due feriti sono stati stabilizzati dal personale del Suem e trasferiti in ospedale. L'uomo è stato portato in ospedale in grave condizioni con un codice rosso, meno grave la donna.

Ferito anche l’autista della Ford Focus pure lui portato in pronto soccorso per dei controlli. Illeso l’autista della Jaguar coinvolto di striscio nello scontro. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro e deviato il traffico che ha interrotto la strada tra la SR 11 e Longare. Le operazioni di soccorso erano ancora in corso alle 19 di lunedì.