Auto schiacciata tra due camion in Valsugana. E' accaduto nella mattinata di martedì 10 dicembre sulla superstrada tra Trentino e Veneto, all'altezza di Tezze, frazione di Grigno ai confini col Vicentino. Secondo una prima ricostruzione della dinamica un mezzo pesante avrebbe ralletato bruscamente e l'auto che lo seguiva non avrebbe fatto in tempo a frenare finendo contro il rimorchio, tamponata a sua volta da un altro camion.

A bordo dell'auto, che viaggiava in direzione Trento, c'erano marito e moglie. Ad avere la peggio è stata la donna, seduta nel posto anteriore del passeggero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tezze, che hanno estratto la donna dai rottami dell'auto.

Una seconda auto ha tamponato il secodo camion, ma fortunatamente l'impatto è stato lieve e l'automobilista non ha avuto bisogno dei soccorsi.

La donna, invece, è stata affidata alle cure dei soccorritori, arrivati sul posto in ambulanza, e trasportata in codice rosso all'ospedale di Borgo Valsugana. Fortunatamente se l'è cavata con lesioni di media gravità. Le immagini dell'incidente sono impressionanti.

Fonte: Trentotoday