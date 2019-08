Schianto furgone-moto: gravissimo 49enne

Terribile schianto tra una moto e un furgoncino in via Bassanese, strada che da Pozzoleone porta a Nove. Per cause ancora da stabilire il mezzo con alla guida il centauro, un 49enne, si è schiantato contro l'auto che proveniva dal senso opposto. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica, verso le 16.

Sul posto è intervenuto il Suem e l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo in ospedale al San Bortolo di Vicenza dove è stato ricoverato in rianimazione per le ferite ricevute. La prognosi è riservata. I carabinieri di Bassano hanno effettuato i rilievi dell'incidente.