Schianto tra due auto: una donna ferita

Alle ore 18.45 circa di lunedì, due pattuglie del consorzio polizia locale Alto Vicentino - Distaccamento di Piovene Rocchette - sono intervenute all'intersezione semaforica che via Trento forma con via del Bò del comune di Piovene Rocchette, per il rilievo di un sinistro stradale con feriti.

Il conducente di un'autovettura Vw Passat stava circolava su via del Bo' con direzione via Libertà quando, giunto alla suddetta intersezione regolata con semaforo lampeggiante, per cause in corso di accertamento andava a collidere contro un'autovettura Renault Clio, condotta da una signora con a bordo due figli minori. Ingenti i danni alle auto, entrambe rimosse con carroattrezzi. La conducente della Renault veniva trasportata con ambulanza al Pronto Soccorso di Santorso per accertamenti (fortunatamente nulla di grave).