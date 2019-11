Malore alla guida, finisce con l'auto dentro a un cantiere e si schianta contro un contatore

Alle ore 11:30 di sabato intervento dei vigili del fuoco nella centralissima Piazza IV Novembre a Lonigo per un’auto finita contro un contatore, la quale precedentemente aveva tamponato un piccolo veicolo commerciale e poi sfondato la delimitazione in lamiera di un cantiere di una palazzina: ferita la donna alla guida. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno bloccato la perdita del gas e messo in sicurezza l’auto alimentata a GPL.

La donna all’arrivo dei soccorritori, probabilmente colta da un malore era già stata portata in pronto soccorso da una persona presente sul posto. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Sul posto anche i tecnici della rete gas per il ripristino della fornitura di gas all’utenza. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.