Investito mentre attraversa la strada: 73enne muore in ospedale

Non ce l'ha fatta Francesco Carraro, residente a Thiene in via San Luigi, vittima di un investimento nel tardo pomeriggio di venerdì a Thiene. L'uomo, 73 anni, è deceduto durante la notte presso l'ospedale di Vicenza.

L'anziano era stato ricoverato in rianimazione dopo l'incidente avvenuto in via Dei Quartieri con direzione Nuova Gasparona. Verso le 17:30 di ieri una 48enne residente a Sarcedo, non è riuscita ad evitare l'investimento dell'anziano che stava attraversando la strada da destra a sinistra, rispetto alla direzione dell'auto.