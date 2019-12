Pauroso testacoda, due auto fuori strada: grave un'anziana

Grave incidente nella serata di sabato in via Maranese a Schio, all'altezza dell'intersezione con via G. Amendola. Poco dope le 19 una Opel Adam condotta da una 80enne residente in città con a bordo due amiche coetanee, stava percorrendo la strada con direzione Marano Vicentino quando poco prima dell'intersezione con via G. Amendola è stata sorpassata da un Suv di colore scuro.

La conducente dell'Opel, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti intervenuti, ha urtato con lo spigolo anteriore destro contro il platano a ridosso del margine destro della carreggiata. Sebbene la velocità fosse alquanto limitata, l'urto ha causato il testacoda del veicolo che si è fermato fuori strada.

Nel frattempo una Toyota Yaris condotta da una cinquantenne che seguiva il Suv, vista la carambola della Opel Adam e per cause in corso di accertamento, è finito a sua volta fuori strada dall'altra parte della carreggiata, abbattendo una recinzione metallica e terminando la corsa contro un muro di cinta in cemento.

Le condizioni della conducente e del passeggero della Toyota Yaris non destano preoccupazioni ma, ad avere la peggio, è stata una passeggera trasportata dell'Opel Adam, ricoverata presso il nosocomio di Vicenza in prognosi riservata (fortunatamente non in pericolo di vita). Gli altri tre infortunati sono stati trasportati presso il nosocomio di Santorso, mentre i veicoli venivano successivamente rimossi e trasportati presso in una carrozzeria convenzionata. Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco di Schio per i primi soccorsi e 3 ambulanze del 118.