Schianto auto-bici, grave una 57enne

Grave incidente a Caldogno poco dopo mezzogiorno. Per cause ancora in corso di accertamento un'auto e una bicicletta si sono scontrati nei pressi della Strada Provinciale 349 all'altezza di via Sette. Ad avere la peggio la ciclista, P.C., una signora di 57enne che è caduta rovinosamente sull'asfalto riportando un serio trauma cranico.

La signora è stata ricoverata in codice rosso al San Bortolo di Vicenza ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai medici del Suem con l'ambulanza, anche i carabinieri di Thiene per i rilievi e la polizia locale Alto Vicentino per regolare la circolazione veicolare che ha subito pesanti disagi nel tratto di strada interessato.