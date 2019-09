Altro incidente in A4: sei feriti e lunghe code

Dopo un sabato da incubo, altra giornata di passione per gli automobilisti della A4 Milano-Venezia. Un incidente, verso le 10:30 di domenica ha coinvolto quattro veicoli nel tratto Montebello-Soave in direzione Ovest.

Dalle prime informazioni sarebbe di quattro i veicoli coinvolti e almeno un ferito grave, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, il bilancio dello schianto. L'incidente è avvenuto poco prima dell'uscita dal casello di Soave, vicino a un restringimento della carreggiata per un cantiere.

Sul posto, polizia stradale, Suem ed elisoccorso, atterrato in un vigneto vicino all'autostrada per soccorrere il ferito in codice rosso.

AGGIORNAMENTO ORE 12

Come scrive veronasera.it, sarebbero almeno tre le auto coinvolte nel tamponamento avvenuto questa mattina, 29 settembre, intorno alle 10, a ridosso di un cantiere dell'autostrada A4, vicino al casello di Soave-San Bonifacio, in direzione Milano. Sul posto gli uomini della polizia stradale per i rilievi, ma anche i sanitari del 118 per soccorrere le sei persone rimaste leggermente ferite. I feriti, tutti in codice giallo, sono stati poi portati negli ospedali di Borgo Trento, di San Bonifacio e nel Vicentino ad Arzignano.

L'incidente ha creato una coda che nel giro di un paio d'ore è diventata di sette chilometri, raggiungendo il casello vicentino di Montebello.