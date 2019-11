Schianto in A4, furgone si ribalta: conducente miracolato

Uno schianto pauroso nella serata di martedì in A4, tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano. Un furgone con alla guida un 23enne, probabilmente a causa della pioggia battente, è improvvisamente scivolato sull'asfalto bagnato e dopo una carambola si è cappottato.

Fortunatamente il mezzo non ha coinvolto altre vetture e l'autista, rimasto ferito a una mano, non ha riportato lesioni gravissime ed è stato trasportato all'ospedale di Vicenza in codice giallo. Sul posto, oltre al Suem, è intervenuta la polizia stradale per i rilievi.