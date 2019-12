Schianto con l'auto contro un muretto: feriti mamma e due bambini

Alle 17:30 circa di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ghizzole a Montegaldella per la fuoriuscita autonoma di un'auto: feriti due bambini e la mamma.

I vigili del fuoco arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza la Golf, finita contro la base di un muretto di un canale interrato e collaborato con il personale del Suem 118 nel soccorso a due bambini di 8 e 12 anni e la mamma 43 enne. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.

I feriti sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti in ospedale: il bambino di otto anni si trova in terapia intensiva pediatrica ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre il fratello di 12 e la mamma sono finiti al pronto soccorso del San Bortolo.